'Pes' dedirten olay! Motosikleti yayaların üzerine sürüp dalga geçti... O anları sosyal medyada paylaştı

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Motosikletli kişi kod adla açtığı bir hesaptan yayaların üzerine motosiklet sürerek çektiği görüntüleri paylaştı. Motosikletli, gece gündüz aynı formatta çektiği görüntülerle binlerce takipçiye ulaştı.

Kimi zaman turistlerle dalga geçen kimi zaman da yol kenarında yürüyenlerin üzerine motosiklet süren kişi aynı zamanda bağırıp kahkahalar atarak insanları korkutmaya çalışıyor.

Yaya güvenliğini de tehlikeye atan motosikletli sosyal medya kullanıcısının genellikle Anadolu Yakası'nda dolaştığı görülüyor.