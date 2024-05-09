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'Pes' dedirten olay! Motosikleti yayaların üzerine sürüp dalga geçti... O anları sosyal medyada paylaştı

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#İstanbul#Motosiklet#Sosyal Medya
Pes dedirten olay Motosikleti yayaların üzerine sürüp dalga geçti... O anları sosyal medyada paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 12:14

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda bir motosikletli, seyir halindeyken yayaların üzerine motosiklet sürüp bağırıp kahkaha atarak korkutmaya çalıştığı anları kayda alarak sosyal medya hesabında paylaştı.

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Motosikletli kişi kod adla açtığı bir hesaptan yayaların üzerine motosiklet sürerek çektiği görüntüleri paylaştı. Motosikletli, gece gündüz aynı formatta çektiği görüntülerle binlerce takipçiye ulaştı.

Kimi zaman turistlerle dalga geçen kimi zaman da yol kenarında yürüyenlerin üzerine motosiklet süren kişi aynı zamanda bağırıp kahkahalar atarak insanları korkutmaya çalışıyor.

Yaya güvenliğini de tehlikeye atan motosikletli sosyal medya kullanıcısının genellikle Anadolu Yakası'nda dolaştığı görülüyor.

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#İstanbul#Motosiklet#Sosyal Medya

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