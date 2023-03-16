‘Pes’ dedirten görüntüler! Adli ve idari para cezası verildi

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünya evine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı.

Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki 2 kişi daha eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı. Görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Konuya ilişkin olarak inceleme başlatan jandarma ekiplerince, gelin ve damat ile birlikte toplam 4 kişiye ruhsatsız tabanca ve genel güvenliği tehlikeye atmaktan adli ve idari para cezası kesildi.