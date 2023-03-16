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‘Pes’ dedirten görüntüler! Adli ve idari para cezası verildi

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#Sakarya#Akyazı#Düğün Konvoyu
‘Pes’ dedirten görüntüler Adli ve idari para cezası verildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 15:41

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde ellerine aldıkları tabancalar ile havaya ateş açan gelin ve damadın yanı sıra iki kişiye adli ve idari para cezası kesildi.

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde geçtiğimiz günlerde dünya evine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda tabancalar ile havaya peş peşe ateş açtı.

Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki 2 kişi daha eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı. Görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

‘Pes’ dedirten görüntüler Adli ve idari para cezası verildi

Konuya ilişkin olarak inceleme başlatan jandarma ekiplerince, gelin ve damat ile birlikte toplam 4 kişiye ruhsatsız tabanca ve genel güvenliği tehlikeye atmaktan adli ve idari para cezası kesildi.

Düğün konvoyunda damat ve gelinden ‘pes’ dedirten görüntüler
daha fazla video içinDüğün konvoyunda damat ve gelinden ‘pes’ dedirten görüntüler
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#Sakarya#Akyazı#Düğün Konvoyu

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