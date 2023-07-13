×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Personeline maket bıçağıyla cinsel saldırı girişiminde bulunan patrona 13,5 yıl hapis

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Cinsel Saldırı #Hapis Cezası
Personeline maket bıçağıyla cinsel saldırı girişiminde bulunan patrona 13,5 yıl hapis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 16:04

Mersin'de çalışanı H.C.'nin (24) boğazına maket bıçağı dayayıp cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan O. A. (31) 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketi sahibi olan O. A. iddiaya göre,13 Mart 2020'de iş için Gaziantep'e gideceklerini ileri sürerek personeli H.C.'yi işe çağırdı. O. A. iş yerine gelen H.C.'nin mutfaktaki tabakları toparlamasını istedi. Bu sırada H.C.'nin arkasına yaklaşan O. A., ona cinsel tacizde bulundu. H.C. karşı koyarken, şüpheli bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı. H.C.'yi yere yatırıp ağzını kapatmaya çalıştı. O. A. nefes almakta zorluk çeken genç kızı bıraktı. H.C. olayın ardından karakola giderek patronundan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

O. A. hakkında 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada O. A. iddiaları kabul etmedi. Mahkeme sanığı, 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar kesinleşirse O.A. cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Cinsel Saldırı #Hapis Cezası

BAKMADAN GEÇME!

2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık
Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

Kavurucu sıcaklar geliyor, sıcak çarpması vakaları kapıda! ‘Ölümcül olmakla kalmıyor, kalıcı sağlık sorunlarına neden oluyor’

#Güneş Çarpması