Pençe-Yıldırım Operasyonu’ndan acı haber

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Hüsamettin Gökçe için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Hüsamettin Gökçe’nin şehadet haberi Amasya’da yaşayan ailesine verildi. Hacılar Meydanı Mahallesi’nde oturan anne Semra ve baba Cemalettin Gökçe acı haberle gözyaşlarına boğulurken şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin bekar ve 2 kardeşinin olduğu öğrenildi.

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