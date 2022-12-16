Pençe-Kilit’te yaralanmıştı: Tunahan Üsteğmen şehit oldu

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Şehit Yavuz’un acı haberi, Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde oturan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Zerrin- Sadık Yavuz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Üsteğmen Yavuz bugün memleketi Bursa’da son yolculuğuna uğurlanacak.

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Üsteğmen Yavuz’un, bir süre önce Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Abdullah Taha Koç’un görüntüsünü, “Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir” notu ile sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.