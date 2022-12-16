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Pençe-Kilit’te yaralanmıştı: Tunahan Üsteğmen şehit oldu

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#Irak#Pençe-Kilit Harekâtı#Tunahan Yavuz
Pençe-Kilit’te yaralanmıştı: Tunahan Üsteğmen şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 07:00

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, 5 Aralık’ta terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz (27) ağır yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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Şehit Yavuz’un acı haberi, Bursa’nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde oturan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Zerrin- Sadık Yavuz çiftinin 2 çocuğundan biri olan Üsteğmen Yavuz bugün memleketi Bursa’da son yolculuğuna uğurlanacak. 

Pençe-Kilit’te yaralanmıştı: Tunahan Üsteğmen şehit oldu

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Üsteğmen Yavuz’un, bir süre önce Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan Jandarma Astsubay Abdullah Taha Koç’un görüntüsünü, “Ölmezliği düşünmek boşuna bir emektir; Kahramanlık; saldırıp bir daha dönmemektir” notu ile sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

 

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#Irak#Pençe-Kilit Harekâtı#Tunahan Yavuz

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