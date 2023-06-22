Pençe Kilit Operasyonu’nda yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras şehit oldu

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu kapsamında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Alpay Aras, Ankara GATA'da tedaviye alındı. Uzman Çavuş Aras, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesinin yarın öğlende memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

ŞEHİT HABERİ SONRASI ALANYA'DA 3 GÜNLÜK MÜZİK YASAĞI KARARI

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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehit Uzman Çavuş Alpay Aras için ilçe genelinde 3 günlük müzik yasağı kararı aldıklarını belirtti.

Encümen kararına uyulması hususunda tüm vatandaşları duyarlı ve saygılı olmaya davet eden Başkan Yücel, “Aldığımız 3 günlük müzik ve eğlence yasağına tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum” dedi. şehit Uzman Çavuş Alpay Aras’ın cenazesi yarın Alanya’ya getirilecek. Aras’ın naaşı saat 11.00’de Demirtaş bölgesi Aliefendi Mahallesi’nde düzenlenecek cenaze törenin ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.