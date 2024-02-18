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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Milli Savunma Bakanlığı#Terör
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 14:24

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmatların ele geçirildiğini duyurdu.

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MSB'den gelen açıklama şöyle:

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldı. Operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristleri etkisiz hâle getirmeye yönelik operasyonlar sürerken ele geçirilen silah ve mühimmat şu şekilde:

1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 30 adet el bombası, 2 adet flasbang, 1 adet hücum yeleği, - 2 adet el bombası taşıma çantası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası.

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Milli Savunma Bakanlığı#Terör

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