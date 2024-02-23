Pençe Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ansızın vurmaya devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

Ansızın vurmaya devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4TmTjDeW36