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Pençe Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 10:08

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ansızın vurmaya devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!

 

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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