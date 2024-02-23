Pençe Kilit bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ansızın vurmaya devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!
Ansızın vurmaya devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4TmTjDeW36