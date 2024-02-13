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Pençe-Kaplan şehidine veda

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#Mustafa Özkardeş#PENÇE- Kaplan Harekâtı#Kütahya
Pençe-Kaplan şehidine veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

PENÇE- Kaplan Harekâtı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş (29) araç kazasında şehit oldu. Şehidin cenazesi Şırnak 23’ncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından uçakla memleketi Kütahya’ya götürüldü.

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Şehit Özkardeş için Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kütahya Valisi Musa Işın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Hava Er Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Özkardeşin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Necla Özkardeş, “Annesi ben seni böyle göndermedim” diyerek gözyaşı döktü. İl Müftüsü İrfan Açık’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre askerlerin taşıdığı şehit Özkardeş’in tabutu, daha sonra mezarlığa kadar köylüler tarafından taşındı. Piyade Sözleşmeli Onbaşı Özkardeş’in cenazesi, gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

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#Mustafa Özkardeş#PENÇE- Kaplan Harekâtı#Kütahya

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