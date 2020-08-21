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Gündem
Doğancan İLEK/FINDIKLI (Rize) (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Paylaşımları tepki çekmişti! Yolda karşılaştı, kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı

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Paylaşımları tepki çekmişti! Yolda karşılaştı, kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle kendisinden şikayetçi olan kadınlara yolda karşılaşınca bıçak çeken M.A. vatandaşlar tepki gösterince kaçıp polis merkezine sığındı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçe merkezinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi. M.A., yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından kadınları küçük düşüren mesajlar paylaştı. Yapılan şikayetler üzerine gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Dün akşam da şikayetçi kadınlardan bazıları ile yolda karşılaştı. M.A. çıkan tartışmada kadınlara bıçak çekti. Duruma vatandaşlar ve esnaf tepki gösterdi. Korkuya kapılan M.A. kaçarak polis merkezine sığındı. Yaşanan kovalamacada 1 kişi yere düşerek yaralandı.

M.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, yaşananlar bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Paylaşımları tepki çekmişti Yolda karşılaştı, kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı

Öte yandan M.A.’nın sosyal medya hesabından kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fındıklı Belediyesi personeli Alihan Şengül’ün adı ile "Allah çocuklarınızın sonunu da Alihan Şengül gibi yapsın" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

Paylaşımları tepki çekmişti Yolda karşılaştı, kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı

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