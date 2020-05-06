Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı

Patnos'a bağlı Kızkapan köyünde çobanlık yapan Vefa Karataş, dün sabah hayvanlarını otlatmak için Kartevin Dağı'na götürdü. Günboyu yağmurun etkili olduğu bölgede hayvanlarını otlatan Vefa Karataş, akşam evine dönmeyince ailesi jandarmaya bilgi verdi. Köylülerle birlikte yapılan aramada Vefa Karataş telef olan bir büyükbaş hayvanla birlikte ölü olarak bulundu. Yapılan otopsi sonucunda yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Karataş, köy mezarlığında toprağa verildi.