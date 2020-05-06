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Semih YARDIMCI/PATNOS(Ağrı), (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı

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Patnos'ta hayvan otlatan çobana yıldırım çarptı
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AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Kızkapan köyünde çobanlık yapan Vefa Karataş (16), Kartevin Dağı'nda yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç çobanın cansız bedenini köylüler ve jandarma buldu.

Patnos'a bağlı Kızkapan köyünde çobanlık yapan Vefa Karataş, dün sabah hayvanlarını otlatmak için Kartevin Dağı'na götürdü. Günboyu yağmurun etkili olduğu bölgede hayvanlarını otlatan Vefa Karataş, akşam evine dönmeyince ailesi jandarmaya bilgi verdi. Köylülerle birlikte yapılan aramada Vefa Karataş telef olan bir büyükbaş hayvanla birlikte ölü olarak bulundu. Yapılan otopsi sonucunda yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Karataş, köy mezarlığında toprağa verildi.

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