Pastırma sıcakları gidiyor gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji duyurdu: Yarın başlıyor | 34 ile kuvvetli yağış uyarısı

Ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ YARIN BAŞLIYOR

Geçtiğimiz haftadan itibaren etkisini sürdüren mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı haritaya göre sağanak yağışlar yarın başlıyor ve hafta sonuna kadar devam edecek. Özellikle cuma günü yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

PASTIRMA SICAKLIKLARI SON BULUYOR

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; "İstanbul'da Ekim ayı son haftası itibari ile etkili olmaya başlayan pastırma sıcaklarının bugün itibari ile son bulacağı, Çarşamba (Yarın) günü itibari ile bölgemizde kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi beklenen rüzgarlar ile birlikte sıcaklıkların da hissedilir derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

34 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Yarın başlayacak olan sağanak yağışlar etkisini artırarak devam edecek. Özellikle Cuma günü için İstanbul ve Ankara dahil 34 ilde yağış uyarısı verildi. Cuma günü sağanak yağış beklenen iller; Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Bilecik, Kütahya, Uşak, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Sakarya, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Artvin, Erzurum ve Ardahan

İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLDU

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sis, kentin birçok noktasında görüldü. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, kentin bir çok noktasında görüldü. Özellikle sahil şeridinde öğle saatlerine kadar etkili olan sis, güneşin kendini göstermesiyle birlikte yavaş yavaş dağılmaya başladı. Kentte görüş mesafesinin yer yer azalmasına neden olan sis, trafikte zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

HAVA SICAKLIĞI 12 DERECEYE DÜŞTÜ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi. Edirne'de sis nedeniyle kentin yüksek noktalarında görüş mesafesi düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kırklareli'nde dün akşam başlayan sis sabah etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldı. Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da sis etkisini gösterdi. Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Denizdeki görüş mesafesinin azalmasıyla bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat çevrelerinin öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu