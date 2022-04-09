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Paskalyada neden yumurta boyanır? Paskalya yumurtasının hikayesi

#Paskalya Bayramı#Paskalyada Neden Yumurta Boyanır#Paskalya 2022
Paskalyada neden yumurta boyanır Paskalya yumurtasının hikayesi

Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve önemli bayramlardan biridir. Bu yıl da 17 Nisan'a denk gelmektedir. Bu özel günün geleneklerinden biri de yumurta boyamaktır. Peki Paskalyada neden yumurta boyanır? İşte Paskalya yumurtasının hikayesi

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Paskalya, Hristiyanlık'ta en eski ve en önemli bayramdır. Bu özel günde paskalya yumurtası hediye etmek geleneklerden biri. Peki Paskalya'da neden yumurta boyanır?

Paskalyada neden yumurta boyanır?

Paskalya bayramının simgelerinden biri boyanmış yumurtalar. Bir inanışa göre; Hz. İsa çarmıha gerilir ve yaralarından kan akar. Yere düşün bir kan damlası da Paskalya yumurtasını oluşturur. Hz.İsa'nın yanında ağlayarak ve dua ederek yanında bekleyen Hz. Meryem'in gözyaşları da kırmızı yumurtaya damlar ve ince desenler oluşturur. Diğer yumurtalarda da aynı durum olur.

Hz. Meryem tüm yumurtaları bir mendilde toplar ve oğlunun cenazesini almak için Pontius Pilate'e doğru yola çıkar. Yol boyunca gördüğü her çocuğa barış içinde yaşamalarını nasihat ederek birer yumurta verir. Hz. Meryem, Pilate'nin sarayına ulaşınca bayılır ve yumurtalar dünyanın her yerine dağılır.

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O günden beri de Paskalya zamanı geldiğinde yumurtalar tören havasında süslenir. Yumurtalar boyanmadan önce de dua edilip yumurtanın verileceği kişiye mutluluk, iyi şans, neşe getirmesi ve bütün kötülüklerden koruması dilenir.

Dünyanın her yerinde Paskalya zamanı süslenen yumurtaları insanlar birbirlerine süslenensevgi ve barış simgesi olarak hediye eder.

 

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