Parlamenter sisteme davetiye

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putinden Rus ordusuna talimat Harekete geçtiPutin'den Rus ordusuna talimat! Harekete geçti#Rusya
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can çılgına döndü...Göztepe - Galatasaray maçında ortalık karıştı! Taraftar sahaya girdi, koridorlar karıştı, İrfan Can çılgına döndü...#Galatasaray
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklama: Kimseye hiçbir şey vermeyeceğizPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama: Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz#Zelenski
Putin resmen tanıdı Dünya alarma geçtiPutin resmen tanıdı! Dünya alarma geçti#Putin
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacak#Pandemi
Akbaşoğlu ve enflasyonAkbaşoğlu ve enflasyon#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Putinin hamlesine tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiPutin'in hamlesine tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Kılıçdaroğlu işi tamam mıKılıçdaroğlu işi tamam mı?#Afrika
Kumpasçı polislere 1375 yıl istendiKumpasçı polislere 1375 yıl istendi#Fetö
Çocukları yoktu eşi gördüÇocukları yoktu eşi gördü#Halil Falyalı
Galatasaray, 141 günlük hasretine son verdi Maçta tam 4 penaltı, 5 gol...Galatasaray, 141 günlük hasretine son verdi! Maçta tam 4 penaltı, 5 gol...#Göztepe
Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...Göztepe maçında Galatasaray'dan görülmemiş istatistik! Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'a tepki...#Galatasaray
HABERLERGündem Haberleri

Parlamenter sisteme davetiye

#Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem#Muhalefet#Davetiye
Parlamenter sisteme davetiye

6 muhalefet partisinin genel başkanları önümüzdeki hafta başında ikinci kez toplanıyor. Tanıtım toplantısı için 6 partinin adlarının alfabetik sırayla yazıldığı davetiyeler dağıtılmaya başlandı. Liderler, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in tanıtımının ardından ortak metni imzalayacak.

Haberin Devamı

Muhalefet cephesinde 6 lider, Ahlatlıbel Zirvesi’nde uzlaştıkları ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerilerini açıklamak üzere ikinci kez bir araya geliyor.

28 Şubat’taki bu ikinci buluşmada liderlerin oturma düzenine ilişkin tartışmalar sürerken, toplantı davetiyesinde partiler alfabetik sıralamaya göre CHP, DEVA, DP, Gelecek, İYİ Parti ve Saadet Partisi olarak yer aldı. Toplantıdaki oturma düzeninin de buna göre olacağı belirtildi. Ahlatlıbel Zirvesi’nde yuvarlak masada yemek yiyen liderler, öncesinde verdikleri görüntüde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal şeklinde sıralanmıştı.

Haberin Devamı

ORTAK İMZALI AÇIKLAMA

Geçmişte AK Parti de dahil birçok partinin önemli etkinliğine ev sahipliği yapan Bilkent Oteli Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantı için 700 kişilik davetiye listesi oluşturuldu. Sistem önerisinin kamuoyu ile paylaşılacağı toplantıya sendikalar, sivil toplum ve meslek örgütleri, barolar, bazı dernek ve vakıflar, parlamenter sistem konusunda çalışan akademisyenler de davet ediliyor. Açıklanacak metin de toplantıda liderler tarafından imzalanacak. Büyük ölçüde netleşen toplantı programında liderlerin tek tek kürsüye çıkıp konuşmaları öngörülmezken, ittifak kaynakları, “Bu bir tanıtım toplantısı. O nedenle liderlerin kürsü konuşması yapmaları öngörülmüyor. Ancak sahnede oluşturulacak masaya geçip metni imzalarken birkaç cümleyle de olsa mesaj verebilirler” dediler. Toplantı için hazırlanacak arka fon ve dokümanlarda da partilerin logolarının yine bu sıralamayla yer alacağı belirtilirken, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi mesajına uygun olarak hem fon hem de dokümanlarda TBMM ile ilgili görsellere de ağırlık verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem#Muhalefet#Davetiye

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı