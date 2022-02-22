Parlamenter sisteme davetiye

Haberin Devamı

Muhalefet cephesinde 6 lider, Ahlatlıbel Zirvesi’nde uzlaştıkları ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ önerilerini açıklamak üzere ikinci kez bir araya geliyor.

28 Şubat’taki bu ikinci buluşmada liderlerin oturma düzenine ilişkin tartışmalar sürerken, toplantı davetiyesinde partiler alfabetik sıralamaya göre CHP, DEVA, DP, Gelecek, İYİ Parti ve Saadet Partisi olarak yer aldı. Toplantıdaki oturma düzeninin de buna göre olacağı belirtildi. Ahlatlıbel Zirvesi’nde yuvarlak masada yemek yiyen liderler, öncesinde verdikleri görüntüde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal şeklinde sıralanmıştı.

Haberin Devamı

ORTAK İMZALI AÇIKLAMA

Geçmişte AK Parti de dahil birçok partinin önemli etkinliğine ev sahipliği yapan Bilkent Oteli Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantı için 700 kişilik davetiye listesi oluşturuldu. Sistem önerisinin kamuoyu ile paylaşılacağı toplantıya sendikalar, sivil toplum ve meslek örgütleri, barolar, bazı dernek ve vakıflar, parlamenter sistem konusunda çalışan akademisyenler de davet ediliyor. Açıklanacak metin de toplantıda liderler tarafından imzalanacak. Büyük ölçüde netleşen toplantı programında liderlerin tek tek kürsüye çıkıp konuşmaları öngörülmezken, ittifak kaynakları, “Bu bir tanıtım toplantısı. O nedenle liderlerin kürsü konuşması yapmaları öngörülmüyor. Ancak sahnede oluşturulacak masaya geçip metni imzalarken birkaç cümleyle de olsa mesaj verebilirler” dediler. Toplantı için hazırlanacak arka fon ve dokümanlarda da partilerin logolarının yine bu sıralamayla yer alacağı belirtilirken, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi mesajına uygun olarak hem fon hem de dokümanlarda TBMM ile ilgili görsellere de ağırlık verilecek.