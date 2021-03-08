Pandemide kadın olmak: “Toplantı aralarında ağlayan bebeğime bakmak zorunda kalıyordum”

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Covid-19 pandemisi nedeniyle kadınların dünya genelinde ev ve bakım işlerini erkeklere oranla 3 kat daha fazla üstlendiğini gözler önüne seriyor.

Doç. Dr. Emel Memiş’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğiyle yürüttüğü “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasının sonuçları da kadın çalışanların pandemi günlerinde yaşadığı zorluklara, sosyal ve ekonomik etkilerine dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre kadınların yüzde 99’u artan ev işi ve bakım sorumluluğunu, yüzde 97’si uzaktan/evden çalışma ile artan iş yükünü, yüzde 95’i endişe, psikolojik stres ve tükenmişliği en büyük sorun olarak görüyor.

Biz de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesile ile farklı meslek gruplarındaki emekçi kadınlarımıza “Bir kadın olarak pandemi döneminde omuzlarınıza ekstra bir yük bindi mi?” diye sorduk.

İşte kadınlarımızdan gelen cevaplar…

ÇİĞDEM AKMAN- TAKSİ ŞOFÖRÜ:



Son bir yılımız çok kötü geçti. Yorulduk, üzüldük, maddi ve manevi kayıplara uğradık. Manevi olarak kaybettiklerimiz maddi olarak kaybettiklerimizden çok daha ağırdı. Ben taksicilik yapan ve dışarıda çalışan bir kadın olarak oldukça zorlu zamanlar yaşadım. Hastalanmamak, sevdiklerimi korumak için onlardan uzak durdum, çalıştığım içim mecburen dışarıdan/ailemden destek almak zorunda kaldım.

PSİKİYATRİ UZMANI DR. CANAN DEMİRCAN

Son bir yılda pandemi ile beraber üzerimize düşen maddi ve manevi yükler maalesef son derece arttı. Bir yandan iş yerinde pandemiyle savaşırken, uzmanlık alanım olmayan hastalarla ilgilenmeye çalışırken, bir yandan evdeki sorumluluklarımız da arttı. Çocuklarımızın okulları kapandı ama bizim yıllık izin alma haklarım iptal edildi.

İşe gitmek zorundaydık, çocuklarımız evde olmak zorundaydı. Yardımcılarımız gerek sağlık çalışanı olmamızı gerekse pandemiyi sebep göstererek gelmek istemediler. Bu süreci gerçekten çok zor atlattık.

ÖĞRETMEN ÖZLEM KARA

Pandemi bütün dünyayı etkiledi ama en çok da kadınları etkiledi. Zaten biz kadınlar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen varlıklarız. Çocuğumu, ailemi nasıl koruyabilirim, kimseye zarar vermeden nasıl sokağa çıkabilirim gibi her ince detayı düşünmek biz kadınlara çok ağır geldi.

FABRİKA ÇALIŞANI DAMLA YETEN

Kendi başıma yaşadığım için bir kadın olarak kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum ama bu dönemde bu ekonomik özgürlüğümü kaybedebilirim diye çok tedirgin oldum. Benim için en ağır yük buydu.



MANAV SAHİBİ ESENGÜL UYAR

Bu dönemde işler azaldığı için çok sıkıntılı zamanlar geçirdik ama yılmadım, bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmaya ve çabalamaya çalışıyorum. Yaşadığımız bu süreçten dolayı işsiz kalırım ve bin bir emekle açtığım iş yerim kapanır diye çok korktum. Bu benim için pandeminin omuzlarıma bindirdiği en ağır yüktü.



GÜLTEN EROL - TEMİZLİK ÇALIŞANI

Pandemiden önce düzenli bir şekilde ev işlerine yardıma gidiyordum. Ama salgın ve kısıtlamalardan sonra gittiğim yerleri de tedirgin etmemek için maalesef sadece bazı evlere gidebiliyorum. Bu nedenle evde daha çok vakit geçirir olduk. Dolayısıyla evdeki iş yüküm de arttı. Çocukların uzaktan eğitim süreci nedeniyle herkes evde ve bir yıldır yemek, bulaşık gibi rutinler normal olarak sıklaştı. İnşallah bir an önce pandemi biter ve herkes işine, okuluna, görevlerine devam edebilir. Çünkü maddi açıdan da düzenli işlere gidemediğimiz için zorluklar yaşıyoruz. Tek temennimiz eski düzenimize kavuşmak…

SİMAY YERYARAN KAPLAN – HALKLA İLİŞKİLER UZMANI

Yaklaşık 10 yıldır iş hayatında olan bir kadınım. Pandemi tüm dünyada ve Türkiye’de kadınlara büyük zorluklar yaşattı, ben de bu kadınlardan biriyim. Doğumumu gerçekleştirdikten yaklaşık 10 gün sonra ülkemizde ilk koronavirüs vakası görüldü. Tam da o zamana denk gelen lohusalık dönemim benim için çok zor geçti. Birkaç ay sonra işe dönüş yaptım ve pandemi nedeniyle evden çalışmak zorunda kaldık. Bir yandan iş hayatını yürütüp bir yandan bebekle ilgilenmek ve o psikolojiye alışmak benim için çok zor oldu. Sürekli evdeydik. Öyle durumlar oluyordu ki, bazen müşteri toplantılarına ara verip ağlayan bebeğime bakmak zorunda kalıyordum. Bir yandan evin eksikleri için koşturup markete gidiyordum, bir yandan kendimi geliştirmek için kitap okumaya çalışıyor, kendime zaman yaratmak için çabalıyordum. Eminim herkes pek çok zorluk yaşamıştır ama bunları en sağlıklı şekilde aşacağımızı düşünüyorum çünkü biz kadınlar çok güçlüyüz.

ÖĞRETMEN ARZU HARPUTOĞLU

Ne temizliğe, ne çocuklara, ne işlere tam anlamıyla dört dörtlük yetişemiyoruz. Hiçbir şeye zaman yetmiyor. Bu yersiz kalma ve yetememe duygusu bana çok ağır geliyor.