Pamuk'tan yeni roman geliyor

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Masumiyet Müzesi’nin açılışının 10. yılı dolayısıyla toplantı düzenleyen Pamuk, yeni kitabının duyurusunu da burada şu sözlerle yaptı: “Şimdi bir roman yazıyorum. Adı ‘Kâğıt Oynayanlar.’ Kâğıt oynuyorlar. Gelecek romanımı da tanıtmak için konuşuyorum. Yabancı kaynaklı oyun kâğıtlarıyla oynuyorlar. Kahramanlar, hikâyenin bir yerinde aralarında konuşurken ‘Ya biz bunun neden yerlisini yapmıyoruz? Buradaki papaz dediğimiz kral yerine biz de padişah yapalım. Kraliçe yerine biz de hanım yapalım’ diyorlar ve oyun kâğıdı üretiyorlar. Oyun kâğıtlarını nasıl ürettikleri romanımın hikâyesi ama ben o oyun kâğıtlarını da yapıyorum. Bu sefer müze yapmıyoruz oyun kâğıdı yapıyoruz.”

FİLM DE ÇEKECEK

Film projesinden de bahseden Pamuk, gelecek dönemde çekeceği filmi müzedeki ekranlardan sunmayı planladığını dile getirdi: “Yukarıda iki ekran var. Biri, Kemal Füsun ile romanın son bölümünde buluşunca, otel odasında çok sarhoş olup bir de sinek görüyor masanın üzerinde. ‘Kafamda, içkili, sinekli, sürrealist bir film var’ gibi bir cümle var. Kemal’in kafasındaki filmi yapmak istiyorum. Bilen, teknik adamlarla böyle bir film yapmak istiyorum. O filmi önemsiyorum ama şimdilik ona girişmiyorum. 6 saatlik ya da normal bir film değil. Ya da bakarsınız öyle bir şey yaparım. Masumiyet Müzesi projesi bitmez.”

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285 BİN ZİYARETÇİ

Pamuk, bir romandan esinlenerek hayata geçirilen ilk müze olan Masumiyet Müzesi’ni, 10 yılda 285 bin kişinin ziyaret ettiğini ve kitaptaki ücretsiz biletin 36 bin kişi tarafından kullanıldığını söyledi. Masumiyet Müzesi 10’uncu yaşında yeni eserler de kazandı. Kitabın 33, 61, 62, 75, 76 ve 77. bölümlerini ifade eden yeni eserler, 5 aylık çalışmanın sonunda tamamlandı ve müzedeki yerlerini aldı.