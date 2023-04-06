Palu ailesi ve damatlarının yargılandığı dava ertelendi

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Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael SEGBİS aracılığıyla, davada tutuksuz sanıklar İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Havva Palu, müşteki avukatı hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında söz hakkı alan İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Havva Palu avukatlarını azlettiklerini ve barodan bir avukat tayin edilmesini istedi. Sanık Ayşe Palu ve İsa Palu, psikolojik sorunları olduklarını iddia ederek akıl sağlıklarının bulunup bulunmadığı yönünde taleplerini iletti. Fatih ve Havva Palu ise beraatlarını talep etti. Söz verilen tutuklu sanık Ustael, celse arasında mahkemeye yazmış olduğu dilekçeyi tekrar ettiğini söyledi.

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Cumhuriyet Savcısı ise eksik huşuların giderilmesini ve sanık Tuncel Ustael’in tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti ise tutuksuz yargılanan sanıkların azlettikleri avukatları yerine baro tarafından avukat tayin edilmesine, Ayşe Palu ve İsa Palu’nun tam teşekküllü bir devlet hastanesinde akıl hastalığının bulunup bulunmadığı, varsa cezai ehliyetini etkileme durumunun bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınmasına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına verilmesine, sanık Tuncel Ustael’in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Haziran tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul’da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'Usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım’da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kayıp Meryem Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya’nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal’ın kızı Melike Tahnal’ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.