Özrünü kabul etmedi

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Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel başörtülü doktora, “Senin başında şu şey varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım, ya beni zehirlersen” dedi. Öztürk’ün suç duyurusunda bulunması üzerine Temel gözaltına alındı.

Temel hakaret etmediğini, espri yaptığını söyledi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Temel’e kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Temel, “Tekrar özür diliyorum” dedi, Öztürk özrü kabul etmedi. Duruşma ertelendi.