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Özrünü kabul etmedi

#Tuba Taşkın Öztürk#İsmail Hakkı Temel#Bahçelievler Belediyesi
Özrünü kabul etmedi

İstanbul’da filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk, 4 Mart’ta Bahçelievler Belediyesi’ne koronavirüs testi için gitti.

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Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel başörtülü doktora, “Senin başında şu şey varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım, ya beni zehirlersen” dedi. Öztürk’ün suç duyurusunda bulunması üzerine Temel gözaltına alındı.

Temel hakaret etmediğini, espri yaptığını söyledi ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Temel’e kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Temel, “Tekrar özür diliyorum” dedi, Öztürk özrü kabul etmedi. Duruşma ertelendi.

Özrünü kabul etmedi

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#Tuba Taşkın Öztürk#İsmail Hakkı Temel#Bahçelievler Belediyesi

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