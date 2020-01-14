Outlet ne demek? Outlet nedir?

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Genel itibari ile outlet; Çıkış, çıkış yeri ve dışarıya anlamlarını taşımaktadır. Ancak mağazalarda yer alan outlet kavramıysa mağazaların; iadesi söz konusu olan, sezon dışı ürün olan ve defolu olan ürüne ilişkin belirtme gereği duyduklarında kullandıkları bir kavramdır. Ayrıca outlet, akım sağlayan bir aygıtın çıkış noktasına verilen addır.

Aşağıdaki alt başlıktaysa mağaza kavramı olarak yer alan 'outlet' teriminin ne ifade ettiğine yer verilmiştir.

Outlet Ne Demek? Outlet Kullanımı

Outlet demek, ürünün çıkış ürün olma özelliğini taşıması demektir. Gerek satıştan sonra iadeden kaynaklı gerekse de defolu olmasından kaynaklı herhangi bir ürün için outlet bölümünde yer alması demektir. Outlet terimi mağazalar için politika esasına bağlı olarak işlem görmektedir. Örneğin; Satışı söz konusu olan iade ürünü 'outlet ürün' olarak değerlendirilir. Ya da diğer örnek; farklı sezon ürün 'outlet ürün' olarak değerlendirilir. Mağaza politikalarına göre belirlenen outlet ürünler, mağazada ayrı bölümlerde yer alan ürünlerdir.

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Ayrıca outlet ürünler, fabrika çıkışlı ürünler olarak da değerlendirilebilmektedir. Uygun fiyatı nitelendiren outlet terimi mağazadan mağazaya değişiklik göstermektedir. Genel itibari ile outlet terimi mağazalarda uygun fiyatlı ürünleri temsil eden aynı zamanda farklı ürünleri nitelendiren bir kavram olmaktadır.