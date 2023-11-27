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Otomobilin çarptığı Buğrahan hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Buğrahan Yiğit#Trafik Kazası
Otomobilin çarptığı Buğrahan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 12:58

Gaziantep’te, okula giderken otomobilin çarptığı 5'inci sınıf öğrencisi Buğrahan Yiğit (10), hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah erken saatlerde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Okula gitmek için evinden çıkan Buğrahan Yiğit'e yolun karşısına geçmek istediği sırada B.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü B.A. ise polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı Buğrahan hayatını kaybetti

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Buğrahan Yiğit’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Otomobilin çarptığı Buğrahan hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Buğrahan Yiğit#Trafik Kazası

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