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Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Bulut Cengiz#Trafik Kazası
Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 14:33

Gaziantep'te, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bulut Cengiz (7), hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada Cengiz'e çarpıp kaçan sürücü aranıyor.

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Kaza, dün akşam saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçen Bulut Cengiz'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Bulut'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bulut Cengiz, kurtarılamadı. Cengiz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsisinin ardından, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün otomobille sokaktan döndüğü sırada Bulut Cengiz'e çarpıp devam ettiği görüldü. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanmasına yönelik çalışmalarını yürütüyor.

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Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Gaziantep#Bulut Cengiz#Trafik Kazası

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