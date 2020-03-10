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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 12:19, Son Güncelleme:/

Otomobil takla attı; sürücü öğretmen öldü

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Otomobil takla attı; sürücü öğretmen öldü
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DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öğretmen Mustafa Gökhan Göçtü (40), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çardak ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Mustafa Gökhan Göçtü yönetimindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göçtü'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan Mustafa Gökhan Göçtü'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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