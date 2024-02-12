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Otobüsteki hırsız kamerada: Kadın yolcunun çantasındaki bin doları çaldı

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#Otobüs#Diyarbakır#Hırsızlık
Otobüsteki hırsız kamerada: Kadın yolcunun çantasındaki bin doları çaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 10:27

Diyarbakır’da belediye otobüsünde A.B. isimli kadının çantasındaki bin doları çalan A.Y., araç içi kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

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Sur ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan A.B. isimli kadına yaklaşan şüpheli, çantasında bulunan bin doları çaldı. Şüpheli bir süre sonra otobüsten indi. Çantasındaki paranın olmadığını fark eden A.B., durumu polise bildirdi.

Otobüsteki hırsız kamerada: Kadın yolcunun çantasındaki bin doları çaldı

Çalışma başlatan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B.’nin ifadesine başvurdu, otobüsün araç içi kamerasından şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

Otobüsteki hırsız kamerada: Kadın yolcunun çantasındaki bin doları çaldı

A.Y., ilçenin Gazi Caddesi’nde yürürken yakalanarak gözaltına alındı. A.Y.’nin üzerinde bulunan para da A.B.’ye teslim edildi. A.B., polis ekiplerine teşekkür etti.

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A.Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Otobüsteki hırsız kamerada: Kadın yolcunun çantasındaki bin doları çaldı

 

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#Otobüs#Diyarbakır#Hırsızlık

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