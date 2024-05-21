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Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı... Yaşlı adamdan acı haber

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#Mersin#Otobüs#Saldırı
Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı... Yaşlı adamdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 15:21

Mersin'de, yaklaşık 6 ay önce belediye otobüsünde İsmet Turan (53) ve oğlu A.O.T. (17) tarafından darbedilen Ramazan Polat (77) hayatını kaybetti.

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Olay, 15 Aralık'ta Toroslar ilçesinde meydana geldi. Hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifti darbetti. Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmet Turan tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

Sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi. Hakim karşısında çıkan İsmet Turan, 'kasten yaralama' suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çarptırılıp tahliye edildi. Bir önceki duruşmada tahliye edilen A.O.T.'nin Çocuk Mahkemesi'nde yargılanması ise sürüyor.

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Otobüste okul müdürü ile oğlu saldırmıştı... Yaşlı adamdan acı haber

Yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanınca götürüldüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Polat, dün yaşamına yitirdi. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Polat’ın cenazesi, Yenişehir İlçesindeki Molla Camisi’nde toprağa verildi.

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#Mersin#Otobüs#Saldırı

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