Kahraman şoför, üniversiteli Rabia'yı hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

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Olay, dün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı 22 numaralı hatta 'Çünür Mahallesi- KYK' seferini yapan yolcu otobüsüne Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndan binen üniversite öğrencisi Rabia Cin, seyir halindeyken fenalaştı. Arkadaşı ile ayakta sohbet ettiği anda yere yığılan Rabia Cin'e arkadaşı ve diğer yolcular yardım etmeye çalıştı. Kız öğrenci bilincini kaybedince durumdan haberdar olan otobüs şoförü Mehmet Özçelik, hemen yol üzerinde bulunan özel hastanenin acil servisine yöneldi. Otobüsle dakikalar içerisinde hastaneye ulaştırılan Rabia Cin'e sağlık görevlileri müdahale etti. Nöbet geçirdiği belirlenen Rabia Cin, acil serviste yapılan müdahalenin ardından nöroloji servisine götürüldü. Rabia Cin'in kontrolü yapıldıktan sonra taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Olayı DHA'ya anlatan otobüsün şoförü Mehmet Özçelik, "10 yıldan bu yana otobüs şoförlüğü yapıyorum. Sabah seferini yaptığım esnada bir yolcunun rahatsızlandığını görünce hiç düşünmeden son gaz özel hastanenin acil servisine yöneldim. Hastayı görevlilere teslim edip, seferime devam ettim. Ne gibi bir rahatsızlığı vardı, şu anda durumu nasıl bir bilgi edinemedim. İnşallah iyileşmiştir. İnsanlık görevimi yaptım" dedi. Özel halk otobüslerinde görev yapan şoförlerin zaman zaman bu tür olaylarla karşılaştıklarını ve hiç düşünmeden hastayı hastaneye yetiştirdiklerini de aktaran Özçelik, amaçlarının insanlara hizmet olduğunu vurguladı.