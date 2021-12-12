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Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı

#Manavgat#Antalya#Hırsızlık
Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde Kırgızistan uyruklu kadın turist C.A.'nın çantasını çalan Almanya uyruklu Mark Drommel (34), jandarma tarafından yakalandı.

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Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Kırgızistan uyruklu C.A., cuma günü otelin lobi bölümünde otururken çantasını bırakarak tuvalete gitti. Döndüğünde çantasını bulamayan C.A., yaklaşık 10 bin 90 dolar ve bir miktar Kırgız Somu bulunan çantasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Almanya uyruklu Mark Drommel olduğunu belirledi. Drommel, konakladığı Alanya'da bir otelde gözaltına alındı. Mark Drommel'in odasında yapılan aramada, Kırgızistan uyruklu C.A.'ya ait 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 lira, 1250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain bulundu. Paralar Kırgız turiste teslim edildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mark Drommel, sulh ceza hakimliği tarafından 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

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#Manavgat#Antalya#Hırsızlık

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