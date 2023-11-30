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Osmaniye'de FETÖ hükümlüsü gizli bölmede yakalandı

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#OSMANİYE#FETÖ#TERÖR
Osmaniyede FETÖ hükümlüsü gizli bölmede yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 10:44

Osmaniye'de FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.T., akrabalarına ait evde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., isimli kadın Osmaniye'nin Kadirli İlçesi İlbistanlı Köyünde akrabalarına ait evde bulunduğu belirlendi.

Yapılan adli arama sonucunda hükümlü evin 2'inci katındaki kitaplık şeklinde düzenek arkasında bulunan gizli bölmede yakalandı.

Osmaniyede FETÖ hükümlüsü gizli bölmede yakalandı

A.T. işlemlerinin ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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#OSMANİYE#FETÖ#TERÖR

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