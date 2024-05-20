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Osmaniye'de demir çelik fabrikasında kireç silosu çöktü: 2 işçiden acı haber

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#Osmaniye#Toprakkale#İşçi Ölümü
Osmaniyede demir çelik fabrikasında kireç silosu çöktü: 2 işçiden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 17:51

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik fabrikasında, yapım aşamasındaki kireç silosunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan işçiler ise Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir demir çelik fabrikasında saat 16.00 sıralarında inşaat aşamasındaki kireç silosu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Fabrikanın kireç üretim tesisindeki kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği silo enkazının altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan işçiler ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Osmaniye#Toprakkale#İşçi Ölümü

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