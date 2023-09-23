Osman’ın kalbi hayata bağladı

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Ağır yaralanan Başpınar, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Başpınar’ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organların bağışlanmasını istedi. Başpınarın kalbi Antalya’ya, 2 böbreği İstanbul’a, karaciğeri ise Denizli’de organ bekleyen hastalara gönderildi.

BAŞARIYLA NAKLEDİLDİ

Başpınar’ın kalbi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından Antalya’da kalp yetmezliği yaşayan Kerim Gökkurt’a (54) başarıyla nakledildi. Gökkurt’un tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde devam ediyor.