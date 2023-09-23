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Osman’ın kalbi hayata bağladı

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#Aydın#Osman Başpınar#Nakil
Osman’ın kalbi hayata bağladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cam fabrikasında çalışan Osman Başpınar (24) 13 Eylül’de motosikletle işe gittiği sırada karşı yönden gelen otomobille çarpışıp ardından kamyonetin altına sürüklendi.

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Ağır yaralanan Başpınar, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 

Başpınar’ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organların bağışlanmasını istedi. Başpınarın kalbi Antalya’ya, 2 böbreği İstanbul’a, karaciğeri ise Denizli’de organ bekleyen hastalara gönderildi. 

BAŞARIYLA NAKLEDİLDİ

Başpınar’ın kalbi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından Antalya’da kalp yetmezliği yaşayan Kerim Gökkurt’a (54) başarıyla nakledildi. Gökkurt’un tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde devam ediyor.    

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#Aydın#Osman Başpınar#Nakil

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