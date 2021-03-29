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Gündem
Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

Ortadan kaybolmuştu! Rabia'dan acı haber

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Ortadan kaybolmuştu! Rabia'dan acı haber

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, dün kaybolan Rabia Ş.'nin (17), Yeşilırmak Nehri'nde cesedi bulundu.

Beyyenice Mahallesi’ndeki evinden dün saat 14.00 sıralarında çıkan Rabia Ş., geri dönmedi. Rabia Ş.’yi merak eden ailesi akşam saatlerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Bugün sabah saatlerinde bir vatandaşın Yeşilırmak Nehri’nde ceset gördüğü yönünde ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin kaybolan Rabia Ş.’ye ait olduğu belirlendi. Rabia Ş.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rabia Ş.’nin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

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