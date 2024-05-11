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Orman teröristine iki müebbet

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Orman#Terörist
Orman teröristine iki müebbet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

29 Temmuz 2021’de Bodrum Meşelik mevkisinde orman yangınında 87 dekarlık bir alan zarar gördü.

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Aydın’da, 2 yıl önce ekim ayında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan ve tutuklanan İsmail Soncul’a (27) ait cep telefonunda orman yangını görselleri olduğu görüldü. Şüphelinin cep telefonundan yurtdışında yaşayan bir kişiye, “Yaktım ama çabuk söndü” mesajı gönderdiği tespit edildi. HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İbrahim Soncul’un 29 Temmuz 2021’de Bodrum Meşelik mevkisinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Yangından bir süre sonra şüpheli Soncul adına yurtdışından 100 bin lira havale yapıldığını saptandı. Cezaevinden savcılığa getirilen İbrahim Soncul’un sorgusunda, “Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda bulunan bir yakınım ormanı yakmamı istedi. Bana yakmam için 100 bin lira verdiler. Yangın sırasında oradaydım ama ben yakmadım” dedi.

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2 SUÇTAN CEZA ALDI

Soncul’un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık İbrahim Soncul hakkında, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, ayrıca ‘devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanını yakma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 bin gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. m Fırat AKAY / DHA

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#Aydın#Orman#Terörist

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