Orhan hoca Kuzey Kutbu’nu onaracak

Haberin Devamı

Rusya’daki Tümen Devlet Üniversitesi’nin sorumluluğunda yürütülen ‘TerrArctic’ projesi, Kuzey Kutbu ve çevresinde bulunan toprak ve bitki örtüsündeki karbon döngüsünü açıklığa kavuşturmayı ve aşırı otlatma ile diğer arazi kullanım uygulamalarından zarar gören alanların eski haline getirilmesi için pratik yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için projenin bilimsel koordinatörlüğüne ve liderliğine Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan İnce getirildi. Hürriyet’e konuşan Prof. Dr. İnce, kutup bölgesinde iklim değişikliğinin yol açtığı bazı ekolojik sorunların olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

‘YENİ VİRÜSLERLE TANIŞABİLİRİZ’

“Dünya genelinde hem insan faaliyetleri hem de doğal sistemler nedeniyle ekolojik tahribat var. Buzullar bölgesi de bu tahribattan etkileniyor ve buzulların erimesi insanların kullandığı arazilerin tarıma elverişli olmaktan çıkmasına neden oluyor. Kuzey kutbunun korunması, tahrip olan ve ekolojik olarak bozulan alanların yeniden kazandırılması açısından önem arz ediyor. Çünkü dünyanın kalbi burası. Kutupları kaybedersek dünyayı kaybederiz. 2050 yılında dünya nüfusunun 12 milyar olmasını bekliyoruz. Haliyle hayvansal ve bitkisel tarım ürünleri ile temiz su lazım. Bunların hepsinin düğümlendiği yer kuzey kutup bölgesi. Eğer burasını kaybedersek son kaleyi teslim etmiş oluruz. Bunun yanı sıra buzulların erimesi yüz binlerce yıl önce, buzulların içinde hapsolmuş tehlikeli patojenik organizmaların açığa çıkmasına neden olacak. Bu da bağışıklık sistemimizin tanımadığı virüslerin yayılmasıyla küresel salgınlara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle her an patlamaya hazır bir bombayı elimizde tuttuğumuzu söyleyebilirim. Yapacağımız çalışmalarla da bölgedeki tahribatı geriye döndürebilir ve ekosistemin eskisi gibi çalışmasını sağlayabiliriz.”