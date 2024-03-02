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Önünü kestiği otomobildeki eski eşini ve kayınpederini katletmişti! Gaziantep'teki dehşette katil ilk kez hakim karşısına çıktı

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#Gaziantep#Kadın Cinayeti#Mertcan Köse
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 10:57

Gaziantep'te Mertcan Köse (26), bir hafta önce boşandığı eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47) aracını adliye çıkışında takip edip otomobille önlerini kesip canice öldürmüştü. İlk kez hakim karşısına çıkan Mertcan Köse, mahkemedeki savunmasında "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep'te 4 aylık bir çocukları bulunan ve ayrı yaşayan Mertcan Köse ile eşi Bilge Köse, geçen yıl haziran ayının başında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çift, boşanmasının ardından evrak imzalamaları için 16 Haziran günü, adliyeye çağırıldı. Boşanma davasının gerekçeli kararı çıkmadığı için soyadı değişmeyen Bilge Köse, yanında gelen babası Ertuğrul Kaya ile işlemlerin tamamlanmasının ardından aracıyla adliyeden ayrıldı. Onları takip eden Mertcan Köse, Atakent Mahallesi'nde baba ile kızının önünü otomobiliyle keserek av tüfeğiyle ateş açtı.

Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla da kaydettiği saldırıda, Mertcan Köse otomobilden inerek kendisine engel olmaya çalışan eski kayınpederine ve araçtaki eski eşine ateş açarak kaçtı. Yaralanan baba ve kız, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Çifte cinayetin ardından kaçan Mertcan Köse, polis ekiplerinin çalışmasıyla 3 gün sonra yakalandı. İfadesinde mahkemenin çocuklarının velayetini anneye vermesini hazmedemediği için cinayeti işlediğini söyleyen Mertcan Köse, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Önünü kestiği otomobildeki eski eşini ve kayınpederini katletmişti Gaziantepteki dehşette katil ilk kez hakim karşısına çıktı

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Soruşturma sonunda Mertcan Köse hakkında 'tasarlayarak ve kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mertcan Köse ile hayatını kaybeden baba ile kızın yakınları ve avukatlar katıldı.

Önünü kestiği otomobildeki eski eşini ve kayınpederini katletmişti Gaziantepteki dehşette katil ilk kez hakim karşısına çıktı

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Mertcan Köse savunmasında eşini öldürmeye yönelik ateş etmediğini iddia etti. Eşiyle boşandıklarını ve olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittiklerini anlatan Mertcan Köse, "Eşim ile anlaşmazlıklarımız vardı ve benden ayrılmıştı. Ayrılık sürecinde 4 aylık çocuğumuzu da bana göstermiyordu. Dava açmıştı ve boşandık, mahkeme velayeti de anneye verdi. Hazmedemedim. Olay günü evrak imzalamak için adliyeye gittik. Bilge adliyede görünce bana küfretti. Kayınpederim de beni göğsümden itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini keserek ateş açtım. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalıştı ve onu uzaklaştırmak için ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" dedi.

Önünü kestiği otomobildeki eski eşini ve kayınpederini katletmişti Gaziantepteki dehşette katil ilk kez hakim karşısına çıktı

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Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi, sanık Mertcan Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Önünü kestiği otomobildeki eski eşini ve kayınpederini katletmişti Gaziantepteki dehşette katil ilk kez hakim karşısına çıktı

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#Gaziantep#Kadın Cinayeti#Mertcan Köse

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