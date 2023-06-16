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Önünü kestiği otomobildeki eşini ve kayınpederini katletti

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#GAZİANTEP#Polis#Cinayet
Önünü kestiği otomobildeki eşini ve kayınpederini katletti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 13:51

Gaziantep’te Mertcan Köse, (25) boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya’yı (47), otomobillerinin önünü kesip av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile 27 KE 244 plakalı otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti. Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Önünü kestiği otomobildeki eşini ve kayınpederini katletti

polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Önünü kestiği otomobildeki eşini ve kayınpederini katletti

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#GAZİANTEP#Polis#Cinayet

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