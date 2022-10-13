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Önder çifti evlerinde ölü bulundu

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#Sivas#Süleyman Önder#Sultan Önder
Önder çifti evlerinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 11:44

Sivas'ta merkeze bağlı Yavu Köyü'nde Süleyman (44) ve Sultan Önder (46) çifti, evlerinin yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Yavu Köyü, Bahçeli mezrasında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan 2 çocuk sahibi Sultan ve Süleyman Önder çifti, müstakil evlerinin yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

Çiftin 2 çocuğundan R.Ö. (16), anne- babasının hareketsiz yattığını ekiplere bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen çiftin büyük oğlu R.Ö. (18) ise fenalaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önder çifti evlerinde ölü bulundu

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#Sivas#Süleyman Önder#Sultan Önder

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