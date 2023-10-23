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Önce taksiye ardından yayalara çaptı! Aracını olay yerinde bırakıp kaçtı

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#Osmangazi#Bursa#Yaya
Önce taksiye ardından yayalara çaptı Aracını olay yerinde bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Bursa’da minibüs önce ticari taksiye, daha sonra da yolun karşısına geçen yayalara çarptı. Kaza neticesinde 4 kişi yaralanırken minibüs sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

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Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BH 040 plakalı minibüsün sürücüsü, önce ticari taksiye daha sonra da yolun karşısına geçmekte olan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. adlı yayalara çarptı.

YARALILARDAN BİRİ HAMİLE

Kazada ticari takside bulunan yolcu ve yolun karşısına geçmeye çalışan Fevzi S., Zeynep S. ve Hannan S. yaralandı. Yaralı Zeynep S.’nin hamile olduğu öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hamile olan Zeynep Süleyman’ın sağlık durumunun yapılan kontrollerin ardından belirleneceği öğrenildi.

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Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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#Osmangazi#Bursa#Yaya

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