Ömer Çelik'ten CHP'ye: Örtülü ilişkiler içindeler

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlarımızın hepsi sahada. Teşkilatlarımız deneyimli. Biz seçimi seviyoruz, sandığı seven bir partiyiz. Herkes koşturuyor. Vatandaşımıza gidip tezlerimizi arz ediyoruz. Son söz milletimizin.

Her seçimin kendine has bir karakteri var. Şu ana kadar gördüğüm Adana'ya merkezi hükümetin çok büyük ilgisi oldu. Eksiklik yerel yönetimde, bu ritmi gösterecek, bu vizyonu gösterecek yaklaşımın olmamasıydı. Bu ritmin de sağlanacağını değerlendiriyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TÜRKİYE İTTİFAKI VURGUSU

Bu aslında geçen seçimdeki altılı masayı kurmaya çalıştı CHP. Diğer partiler yanaşmayınca DM ile gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Aslında var bir ittifak, mahcupça ifadesi Türkiye ittifakı oluyor. Bu fiilen sahada gördüğünüz bir şey. Burada yanlış olan, epeydir Kılıçdaroğlu döneminden Özel dönemine kadar örtülü ilişkiler çevresinde dolaşıyorlar. Pek çok sözlerine katılmayız ama bir siyaset geleneği vardı CHP'nin. Baykal döneminden sonra bu gelenek ortadan kalkmış görünüyor. Milli çıkarlar konusunda hassasiyet vardı. Terörle mücadele konusundaki tezkerelerde gördük bunu. Altılı masa deniyordu, ortaya çıktı ki Kılıçdaroğlu kurmaylarına ortaklarına sormadan bir sürü işin içine girmiş. Birilerine bakanlıklar dağıtmış. Bu işbirliği görünüyor. Biz vatandaşa hesap vermekle mükellefiz.

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CHP memleketi 50 yıl geriden takip ediyor. Parlamenter sisteme bir türlü alışamamışlardı. Vesayetin arkasına takılıyorlardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince parlamenter sistem aşkı başladı CHP'de.

Sözde sosyal demokrat parti diyorlar kendilerine ama Avrupa'daki sağ bir parti gibi davranıyorlar. Bakanlarımızın sahada olması kadar doğal ne var. CHP demokratik sistemle barışmalı.

İSTANBUL-ANKARA'DA SON DURUM

Geçen seçimde de birçok anket Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağını söylüyordu. İstanbul'da Murat Bey, Ankara'da Turgut Bey toplumsal talebe uygun projeler ortaya koydu. Doğru yerde durdular, gayretleri ortada. Pazar günü milletimiz karar verecek. Biz vatandaşımıza karşı borcumuzu yerine getirmek durumundayız.

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ERDOĞAN'IN 'BU SON SEÇİMİM' AÇIKLAMASI VE BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanımızın siyaset tarzına bakınca biri duygusal olarak... Dolayısıyla biz onun gayretini görüyoruz. Hepimizin arzusu millete daha çok hizmet için bu siyasetini sürdürmesidir. Bunu bir hayat tarzı olarak gördüğünü de biliyoruz. Şimdi de bu seçimlerde de görüyoruz, en genç faaliyeti o yapıyor. Günde iki ile gidiyor ve akşam faaliyette. Erken seçimi gündemimize almayız. Bunun bir yolu vardır anlamında arkadaşlarımızın söylediği. Sayın Bahçeli'nin dediği de milletimizin talebi. Cumhurbaşkanımızın bu hizmetimizden vatandaşımızın vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Sokak ne derse, millet ne derse o olacak.

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Belçika'daki olayları anlık takip ediyoruz. Bunlara gereken cevap hukuk içinde verilecek. Bu örgüt yandaşları Avrupa'daki faşistlerin müttefiki olmuş. Bunlar oralara yerleşmiş, orada ciddi mali kaynaklar elde ediyorlar. Orada bela olacak bunlar. Türk ve İslam düşmanı faşistlerle ittifak bunlar. Belçika demokrasi için bir tehdittir bunları yapanlar. Vatandaşlarımız faşist bir saldırı ile karşı karşıyadır. Oradaki yönetimin önlemler alması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür. Sayın cumhurbaşkanımız bu mesele ile alakadardır.

Bu örgütler artık Avrupa demokrasilerini zayıflatmak isteyen, Avrupa'nın birliğinden hoşnut olmayan devletlerin kontrolüne geçmiştir. Bunları AB birliğini zayıflamasını arzu eden devletler tertiplemiştir.

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Bunun iç içe geçmiş organizasyon olmasını görmeleri gerekir. Bütün bunları görüyoruz, farkındayız, takip ediyoruz. Hem Belçika'da hem Almanya'da zafiyet var.

RUSYA'DAKİ SALDIRI

Rus hükümetine ve halkına baş sağlığı diliyoruz. Terörle çok mücadele etmiş ülke olarak onları anlıyoruz.