Ömer Çelik: Bin yılda dünyanın görmediği zarar son 100 yılda gerçekleşti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 16:21

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biricik gezegenimiz, insan eliyle oluşturulan çarpık yaklaşımlar ve mekanizmalar yüzünden tehdit altında. Bin yılda dünyanın görmediği zarar son 100 yılda gerçekleşti. Bunu durdurmak insanlığa karşı borcumuz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin NSosyal'den açıklamada bulundu.

"Biricik gezegenimiz, insan eliyle oluşturulan çarpık yaklaşımlar ve mekanizmalar yüzünden tehdit altında." değerlendirmesini yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Bin yılda dünyanın görmediği zarar son 100 yılda gerçekleşti. Bunu durdurmak insanlığa karşı borcumuz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde küresel bir eylem ve ilham kaynağına dönüşen 'Sıfır Atık hareketi' dünyanın korunması için en etkili girişimlerin başında geliyor. 'Dünya ortak evimiz' diyerek her bir kişiyi sorumluluğa çağırıyor. Bunu başarabiliriz. 'İnsan' ve 'mekan' birbirinden ayrılmaz. İnsanlığın ortak evi olan dünyanın korunması, insana ait değerlerin korunmasıdır. 'Sıfır Atık' bir insanlık savunmasıdır."

