Ölüm Sümeyye’nin peşini bırakmadı

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Mehmet Yavlak, akşam saatlerinde eşinin çalıştığı markete giderek bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan Sümeyye Yavlak ile market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sümeyye Yavlak kendisini depoya kilitledi, ancak Mehmet Yavlak, deponun kapısını kırarak eşini defalarca kalbinden bıçakladı. Ardından elindeki bıçakla koşarak kaçtı. Vücudunda 20’den fazla bıçak darbesi alan Sümeyye Yavlak yaşamını yitirdi. Dün sabah saatlerinde kıyafetlerini almak için gittiği evinde yakalanan Mehmet Yavlak olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Yavlak, tutuklandı.