Öleni suçladı eşi tepki gösterdi

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Bina sahibi Yavuz T. hakkında Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yavuz T., ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşmasında savunma yaptı. Yavuz T., suçsuz olduğunu ve olayda bir sorumluluğu olmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti. Avukatı ise güvenlik kamerası kayıtlarına göre, “Mustafa Karaoğlu sağ elinin cebinde olması nedeniyle kendini koruyamamıştır. Vefat eden Karaoğlu aslında görebilseydi ya da servis aracı daha yakın bir noktada olabilseydi ya da sağ eli ile kendini koruyabilseydi; bu şekilde bir yaralanmanın söz konusu olmayacağını düşünüyoruz” dedi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Çatı, işten çıkıp servise doğru yürüyen Mustafa Karaoğlu’nun üzerine düşmüştü.

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‘ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER’

Mustafa Karaoğlu’nun eşi Gizem Karaoğlu (24) avukatın savunmasına tepki gösterdi. 5.5 aylık kızının baba sevgisi olmadan büyüdüğünü söyleyen Karaoğlu, “Avukat savunmasında eşimin yolda yürürken elinin cebinde olduğunu söylüyor. Eli cebinde değildi, önü açılmasın diye montunu cebine koyuyor. Karşı taraf eşimi kusurlu görüyor. Bu zamana kadar bir özür dilemelerini beklerdim. Özür dilemek yerine eşimi suçlu çıkarıyorlar” diye konuştu.