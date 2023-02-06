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Öldürülen Ceren Damar'ın babasına hakaretten yargılanan avukata 7 ay hapis

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#Vahit Bıçak#Ceren Damar Şenel#Kadın Cinayeti
Öldürülen Ceren Damarın babasına hakaretten yargılanan avukata 7 ay hapis
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 15:55

Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) öldüren sanığın avukatlığını yapan ve sosyal medya hesabından Şenel'in babası Mustafa Damar'a 'hakaret' suçundan yargılanan Avukat Vahit Bıçak'a 7 ay hapis cezası verildi.

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Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) tabancalı ve bıçaklı saldırısında öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar, Yargıtayca da onandı.

SANIK AVUKATA 7 AY HAPİS

Sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında ise kendi sosyal medyası üzerinden yazılı, görsel ileti yoluyla Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar'a 'hakaret' ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, Mustafa Damar, Vahit Bıçak ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Vahit Bıçak'ın 'hakaret' suçunu alenen işlediği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bıçak için 5 yıl denetim süresi belirlenmesine, sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir kasıtlı suç işlemesi halinde cezanın infaz edileceğine hükmetti.

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#Vahit Bıçak#Ceren Damar Şenel#Kadın Cinayeti

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