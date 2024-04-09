Okulda not almak tarihe karışıyor

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GELİŞEN teknoloji tüm alanları olduğu gibi eğitimi de etkiledi. Geçmişte eğitim öğretim süreçlerinin olmazsa olmazı defter ve kalemken, günümüzde cep telefonları öğrenciler için hem defter hem kalem hem de kitap olabiliyor. Özellikle üniversitelerde öğrenciler ders notu almak yerine fotoğraf çekmeyi tercih ediyor. Eğitimciler, not alma alışkanlığının tarihe karışmak üzere olduğuna dikkat çekerek teknolojiyle birlikte birçok öğrenci davranışının değiştiğini belirttiler. Örneğin öğrenciler, ders çalışırken okumak yerine dinlemeyi, arkadaşlarıyla sohbet etmek yerine yapay zekayla dertleşmeyi tercih edebiliyorlar. Bu durumun sadece üniversite değil, lise hatta orta-

okul kademesinde bile öğrenciler tarafından talep edildiğini dile getiren bazı eğitimciler, ‘tahtanın fotoğrafını çekip WhatsApp gruplarına atmamızı istiyorlar’ dediler.

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‘OLUMSUZ ETKİLERİ VAR’

Derslerde fotoğraf çeken öğrencilerle sıklıkla karşılaştığını söyleyen Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aksoy, bu durumun düşünce ve öğrenme sürecini olumsuz etkilediğini belirterek şöyle konuştu: “Tahtada yazılı olanın yazıyla zihnimize aktarılması o bilginin kalıcılığını artırıyor. Ayrıca odaklanmayı da sağlıyor. Fakat bu fotoğraflandığı zaman öğrencilerin zihninden de film şeridi gibi geçip giden bir şeye dönüşüyor.”

Öğretmenler, not almanın bilgiyi kalıcı hale getirdiğini söylüyor.

‘OKUMA HIZLARI YAVAŞLIYOR’

Derslerinde fotoğraf çekimine izin vermediğini belirten Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Yıldız ise şunları söyledi: “Önceden ilgili kitabı ya da ders içeriğini okuyup not alırlardı. Şimdi onun yerine kulaklıklarını takıp ilgili yeri dinlemeyi tercih ediyorlar. Böyle olunca göz tembelleşiyor ve okuma hızları yavaşlıyor.”

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, “Albert Einstein ‘Eller zihnin anahtarıdır’ diyor. Yani öğrencinin eline kâğıdı kalemi alıp not tutması bilgiye odaklanmasını kolaylaştırıyor. Telefonla çekilen görüntü, bilginin içselleştirilmesinin önüne geçer” dedi.

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ÖĞRETMENLER NELER SÖYLEDİ

* ÖĞRETMENLERİN sosyal medyada konuyla ilgili bazı paylaşımları şöyle:

- Derste telefon kullanmaları yasak olduğu için ‘Hocam tahtanın fotoğrafını çekip bize atın’ diyorlar.

- 5’inci sınıf öğrencileri bile aynı istekte bulunuyor.

- Teknolojiyi kullanmak gerek. Gençler haklı. Kâğıt, kalem israfına ne gerek var? ‘Dijital çağda kâğıt israfına son’ diyordu Bill Gates. Artık kalem, kâğıt yok.

- Kalem ve kâğıt sanki tarihe karışıyor. Not alma şekli değişiyor. Şahsen üzülüyorum.

- Lisede telefonları topluyoruz da resmen yalvararak not aldırıyoruz.

- Liselerde öğretmen tahtayı çekip sınıf WhatsApp gurubuna atıyor. Bunu yapmayan öğretmenler kötü öğretmen oluyor.

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- Dersi anlatıyoruz, yazması için de ikna ediyoruz. Sayısal ders yazmayınca akılda kalmaz diyorum.