Okmeydanı’nda tetikçi tutup işyerine saldırttı, polis adım adım iz sürüp yakaladı

Haberin Devamı

Olay, geçtiğimiz 3 Mart Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı semti Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan Yalçın T.’ye ait giyim işyerinin önüne gelen saldırgan, silahla ateş açtı.

Saldırı anı kameralara yansırken, olayın ardından kaçan şahıs kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işyerine gelen Yalçın T., isabet görünce polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ

Çalışmalar çerçevesinde işyeri sahibinin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İşyeri sahibinin herhangi bir husumetlisinin olmadığını ve şikayetçi olmadığını belirtmesi rağmen polis ekiplerine çalışmalarına devam etti. Geriye yönelik çalışma yapan Beyoğlu polisi, olaydan önce 3 şahsın işyeri önüne gelerek keşif yaptığını belirledi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, saldırgan ve yanındaki 2 şahsın taksiye geldiğini ve olaydan sonra taksiyle kaçtıklarını tespit etti. Taksinin kameralarına da ulaşan polis, saldırganın olaydan sonra bir polis uygulamasına takıldığını, burada yapılan üst aramasında ise olayda kullanılan silahına el konulduğu, emniyete götürülüp adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını ortaya çıkarttı.

Haberin Devamı

TETİKÇİ SALDIRIDAN SONRA UYGULAMADA YAKALANDI

Emniyetin kameralarını da incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, olaydan önce saldırgan şahsın Beşiktaş’ta bir mekanda 2 şahısla buluştuğunu belirledi. Şahısların mekandan çıktıktan sonra Şişli’nin Teşvikiye semtinde tekrar buluşup, burada ayrı ayrı taksilere bindikten sonra saldırının yapıldığı işyerinin önüne geldiğini tespit etti. Saldırıdan sonra saldırganın bir aracın arkasında üstünü değiştirdiği ve diğer şahıslarla birlikte tekrardan ayrı ayrı taksilere binip kaçtıkları belirlendi. Beyoğlu Asayiş polisinin dedektif gibi iz sürdüğü şahısların o anları kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

İŞYERİ SAHİBİNİN OĞLUYLA HUSUMETLERİ VARMIŞ

Şahısların kimliklerini tek tek tespit eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, 5 saldırganın ikametlerinin olduğu Kağıthane’deki adreslerine baskın düzenledi. Baskınlarda emniyette 6 adet suç kaydı bulman tetikçi Tolgahan Göktuğ K., azmettirenler 1 suç kaydı olan Bedrettin V., Samet Ö., 8 suç kaydı olan Oğuzhan T. ve 1 kaydı olan Hüseyin Y. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 5 şahsın ifadesi alınıp adli işlemleri yapıldı.

TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİLER TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şahıslardan tetikçi Tolgahan Göktuğ K. Samet Ö. ve Hüseyin Y., “mala zarar verme” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Bedrettin V. ve Oğuzhan T. ise işlemleri sonrasında savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şahıslardan birisinin işyeri sahibi Yalçın T.’nin oğluyla aralarında husumet bulunduğu için dükkana ateş açtırdığı ortaya çıktı.