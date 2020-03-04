Okey nasıl oynanır? Okey kuralları ve taktikleri

Ülke kültürünün simgesi haline gelen okey birçok farklı türde oyun seçeneğine sahiptir.

Okey Nasıl Oynanır?

Okey, ıstaka denilen tahtalarla, üzerinde rakamlar bulunan 105 taşla ve dört kişiyle oynanan bir masa oyunudur. Yeterli sayıda oyuncu bulunamadığı durumlarda 2 veya 3 kişiyle de bu oyunu oynayabilirsiniz.

Oyunda kullanılan taşlar dört renk grubundan oluşuyor. Her okey takımında bu renkler farklılık gösterebiliyor. Her renk grubundan ikişer tane var. Bir renk grubu 1’den 13’e kadar sıralanıyor.

Taşları karıştırarak oyunu açıyorsunuz; kutudaki bütün taşları masaya döküyorsunuz. Bütün rakamların altta kalmasına dikkat edin. Taşları harmanlayarak karıştırıyorsunuz. Sonra her oyuncu beşerli şekilde taşları önlerine diziyorlar. Ya zar atarak ya da sözlü olarak dağıtıcı belirleniyor. Dağıtıcı, zar atarak, okeyi belirliyor. Açtığı taş aynı zaman da “gösterge”dir. Aksi belirtilmedikçe, elinde o taş olan kişi, sırası geldiğinde o taşı göstererek, bir puan kazanır.

Açılan taşın sağından itibaren sırasıyla dağıtıcı her oyuncuya önce beşer taş dağıtır. İki defa beşerli taş dağıttıktan sonra, sağındaki oyuncuya beş taş, diğerlerine de 4 taş verir. Taşları alan oyuncular ıstakalarına taşları dizerler. Oyuncuların amacı, taşları sıralı veya eşli olarak dizmektir.

Dağıtıcının sağındaki kişi taş çekmeden işine yaramayan bir taşı yere atar. Onun sağındaki de yere atılan taş eline yarıyorsa alır. Taş eline yaramıyorsa yerdeki taş diziliminden bir taş çeker. İşine yaramayan bir taşı yere atar. Oyun bu şekilde bir oyuncu elini açana kadar devam eder.

Oyunu açabilmeleri için 14 taşın da dizili olması gerekiyor. Örnek bir dizilim verecek olursak; Siyah serisinden 5-6-7-8, kırmızı 10- siyah 10—mavi 10, yeşil 12-13-1, siyah 6- mavi 6- yeşil 6- kırmızı 6 açık bir eldir.

Okey Kuralları

1- Dağıtıcının sağındakine 15, diğer oyunculara 14 taş dağıtılır. Kimse eksik/fazla taş alamaz. Oyun içinde gizlice yerden taş almak, taş saklamak yasaktır.

2- Oyunda gösterge geçerliyse, oyuncu taş çekmeden önce bunu göstermelidir.

3- “Bittim” diyerek elini açan oyuncu bütün oyuncular elini görmeden, taşları yere dökemez.

4- Çifte giden oyuncu dışında diğer oyuncular yere atılan taşları açamaz.

5- Sıralı dizilen taşlar durumunda sadece 13 numaralı taşın arkasına aynı renkte 1 numaralı taş gelebilir.

6- Yerdeki göstergeyi ilk elden göstergeyi gösteren kişi çifte gittiğinde alabilir. Çifte giden kişinin çift açabilmesi için 7 çiftinin olması gerekiyor.

7- Elinin açar olması durumunda boştaki taş okeyse, oyuncu okeyini göstergenin üstüne koymak zorundadır. Böylece 4 puan kazanmış olur.

8- Oyuncu daha bitmemiş elle “açtım” deyip, elini açarsa ve diğer oyuncular da ellerini açtılarsa, o oyuncuya -2 puan ceza verilir.

9- Oyuncu yere atılan taşı alabilir veya taş grubundan taş çekebilir. Bunları yapmadan unutup elindeki taşı atarsa ve diğer oyuncu da yerden taş çekerse, taşı eksik olan oyuncunun bitme hakkı kaybolmuş olur.

Okey Taktikleri

İyi bir okey oyuncusu olmanın birinci şartı, yerdeki taş trafiğini iyi takip etmektir. Her taştan ikişer tane olduğu için size lazım olan taşların yere atılıp, atılmadığını sürekli kontrol edin. İhtiyacınız olan taş/taşlar çıkmışsa, elinizi değiştirip, başka yerden taş bekleyebilirsiniz.

Yere atılan taşlar kadar, alınan taşları da takip ederek, hangi taş grubu için alındığını tahmin edebilirsiniz. Böylece rakiplerinizin hangi taşları biriktirdiğini öğrenebilirsiniz. Eşli veya tekli olmanız önemli değil okeyde önemli bir kural da taş attığın rakibini bitirmeyeceksiniz. Bu nedenle attığı taşları takip ederek, işini yarayacak taşları bağlayabilirsiniz.