‘Öğretmen gözüyle eğitim’ kitabı

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Cumhuriyetin 100. yılında öğretmenlerin fikirleriyle eğitimin bugünü ve yarınının mercek altına alınması ve en iyi katkıları ortaya koyacak çalışmaların tartışılması amacıyla "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu" düzenlenmişti. 2023 yılının sonunda düzenlenen sempozyumda eğitim öğretim sürecinde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan ve yeni fikirler üreten öğretmenlerin çalışmaları duyuruldu. Bu çalışmalar derlenerek "Öğretmenlerin Gözüyle Cumhuriyetin 100. Yılında Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı" hazırlandı. Kitap, eğitimde iyileştirmeler için atılacak adımlara katkı sağlaması amacıyla sempozyumda sunum yapan öğretmenlerce kaleme alındı.

100 BİLDİRİYE YER VERİLDİ

Bildiri kitabında, "Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim, Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi, Eğitim ve Öğretim Süreci, Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi, Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik, Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar, Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı" olmak üzere yedi ana tema ve bunlara bağlı on dokuz alt temayı ele alan 100 bildirinin tam metni ve bildirilerin sözlü sunum videoları yer aldı.

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BİLDİRİ KİTABINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.