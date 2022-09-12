Oğlunu 10 yıl sonra buldu! Ağlatan kavuşma

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Suriyeli Hansa Memmura, üniversitede okuduğu 2011 yılında Tartus’un Baniyas ilçesinde tutuklanarak 45 gün hapis yattı. Biri 4 aylık, diğeri 1.5 yaşında iki oğlu vardı. Cezaevinden tahliye edilirken, üniversitede rejim adına casusluk yapması istendi. Ama o reddetti. Eşi Muhannet Mısri, Hansa’dan çocukları kendisine bırakmasını ve Türkiye’ye gitmesini istedi.

LÜBNAN- CEZAYİR TÜRKİYE HATTI

Hansa’nın kaçmasının ertesi günü evlerini Suriye istihbaratı bastı. Hansa’yı bulamayınca eşini çocuklarla tehdit ettiler. Muhannet Mısri de o gün çocuklarını yanına alıp Lübnan’ın başkenti Beyrut’a kaçtı. Beyrut’ta iş bulamayınca da Cezayir’deki akrabalarının yanına gitti. Ancak burada da iş bulamadı. Hansa ise Türkiye’ye geçmemiş, İdlib’de eşini bekliyordu. Birlikte Türkiye’de buluşmaya karar verdiler. Muhannet Mısri 4 aylık oğlu Muhammed Zait’i akrabalarına bırakıp diğer oğluyla birlikte Türkiye’ye gitti. Hansa da İdlib üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.

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EŞYALARI ALMAYA GİDİNCE ÖLDÜ

Çift Hatay’da bir ev kiraladı ancak hiç eşyaları yoktu. Muhannet Mısri birkaç parça eşya alabilmek için yeniden Suriye’ye döndü fakat bir bombardıman sırasında hayatını kaybetti. Hansa, 1.5 yaşındaki oğlu ile Türkiye’de bir başına kaldı. Küçük oğlu Muhammed Zait’in kaldığı akrabaları da hiç tanımıyordu. Hayatını beş yıl tek başına sürdüren Hansa, 2016 yılında aynı mahallede oturduğu Mustafa Önal’la tanıştı ve evlendi. Mustafa Önal ile Hansa’nın iki çocukları dünyaya geldi.

YILLARCA İZ SÜRDÜLER

Hansa’nın yeni eşinden tek bir isteği vardı: Cezayir’de kalan oğlu Muhammed Zait’i Türkiye’ye getirmesi. Yıllarca iz süren çift sonunda küçük çocuğun kaldığı adresi buldu. Muhammed Zait, Cezayir’in Akdeniz kıyısındaki Mostaganem kentinde yaşıyordu ve Cezayir kimliği taşıyordu. İlk olarak telefonla irtibat kuruldu ancak Muhannet Mısri’nin akrabaları çocuğun kendilerine ait olduğunu iddia etti. Cezayir’deki aile Hansa’nın ısrarla aramasına dayanamayınca çocuğunu görmesine izin verdi. Hansa ve eşi Mustafa Önal hemen Cezayir’e gittiler.

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BEBEKKEN BIRAKTI BÖYLE BULDU

Hansa tam 10 yıl sonra oğluna sarıldı, gerçek annesi olduğunu söyledi. Muhammed Zait başta gerçeği kabul edemese de Türkiye’deki kardeşleriyle telefonla konuştu ve annesiyle birlikte Türkiye’ye gelmek istediğini söyledi. Anne oğul birbirlerine sarılıp saatlerce ağladı. Kavuşmalarının ilk gecesi de koyun koyuna uyudular.

Ancak Hansa yalnızca 15 günlüğüne Cezayir’deydi. Oğlu Muhammed Zait’i Türkiye’ye götürebilmek için pasaport çıkarttı ve Türkiye Büyükelçiliği’ne vize için başvurdu.

TÜRKİYE İÇİN VİZE BEKLİYOR

Önal çifti şimdi, dönüş biletleri cebinde olduğu halde Cezayir’de vize bekliyor. Muhammed Zait vize alabilirse annesiyle birlikte Hatay’a dönecek ve diğer kardeşleriyle de kucaklaşacak.