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Oğlunun öldüğünü öğrendi, 2 saat sonra hayatını kaybetti

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#Edirne#Edirne Haberleri#Hakan Elatan
Oğlunun öldüğünü öğrendi, 2 saat sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 15:24

Edirne’nin Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan (51), kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Elatan’ın babası Enver Elatan (76) da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR’ın çarpması sonucu öldü.

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İlçedeki evinde dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi. Gelibolu yönüne giden S.E. (35) yönetimindeki 33 HU 362 çekici ve 33 R 8872 dorse plakalı TIR, Enver Elatan’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlunun öldüğünü öğrendi, 2 saat sonra hayatını kaybetti

Sağlık ekibi, Elatan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Enver Elatan’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı.

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Oğlunun öldüğünü öğrendi, 2 saat sonra hayatını kaybetti

Enver ve Hakan Elatan’ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami’de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye, Elatan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye başkan adayı Mehmet Özcan ile vatandaşlar da katıldı. 

Oğlunun öldüğünü öğrendi, 2 saat sonra hayatını kaybetti

Oğlunun öldüğünü öğrendi, 2 saat sonra hayatını kaybetti


 

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#Edirne#Edirne Haberleri#Hakan Elatan

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