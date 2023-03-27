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Oğan da 100 bin imzaya ulaştı

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#Sinan Oğan#İmza#Adaylık
Oğan da 100 bin imzaya ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK’nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.

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Oğan; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin ardından dördüncü cumhurbaşkanı adayı oldu. İnce, önceki gün gereken 100 bin imzaya ulaşmıştı. Oğan da imza sürecinin beşinci gününde dün saat 16.00 itibariyle 100 bin imzaya ulaşan ikinci isim oldu. Oğan Twitter’dan, “Sakın ola 100 bine ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer, yok kenarı ıslanmış diyecekler... O sebeple 120 bine ulaşana kadar devam” dedi. Diğer adaylar için süre, bugün saat 20.00’de bitecek.  

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#Sinan Oğan#İmza#Adaylık

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