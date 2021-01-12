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Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

O savunma için yeni karar

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
O savunma için yeni karar
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Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayetine ilişkin yaptığı savunmadaki ifadeleri ve 4 adet sosyal medya paylaşımı nedeniyle, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında yeni bir disiplin kovuşturması açılmasına karar verdi.

Kararda özetle, “İleri sürdüğü iddialarda, davanın esasından çıkarak doğrudan kişileri hedef alması, bu suretle iddia ve savunma sınırlarını aşması karşısında şikâyet konusu iddiaların bir bütün halinde kovuşturma gerektirir nitelikte olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

KINAMA ALMIŞTI

Ankara Barosu, daha önce de avukat Vahit Bıçak’a başka ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kınama cezası vermişti.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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