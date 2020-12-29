O görüntüden FETÖ kumpası çıktı
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 2009’da hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrasında, bazı askerleri uçuş ekipmanlarını sökerken gösteren videonun FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre, FETÖ ile bağlantılı askerler tarafından çekilen görüntülerle suikast hayali, Ergenekon terör örgütünün üzerine yıkılmaya çalışıldı. Kahramanmaraş Başsavcılığı’nın yeni hazırladığı ve 17 kişiye dava açtığı iddianameye göre, görüntüdeki kişilerin FETÖ bağlantıları çıktı. Bu bağlantıdan, “FETÖ bir yanda medya desteği diğer yandan emniyet, askeriye ve yargıda bulunan üyeleriyle algı oluşturmaya çalıştıkları Ergenekon soruşturma ve kovuşturmalarının devam ettiği süreçte soruşturma dosyasını bu dosyayla ilişkilendirmeye çalışıldı” diye bahsedildi.
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